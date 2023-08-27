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Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan vefat etti Abone Olun

Trabzonspor'un kurucularından Nizamettin Algan vefat etti Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanı, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

İHA Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Nizamettin Algan için yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun. Yarın anma töreni düzenlenecek Bordo mavili kulübün mihenk taşlarından Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yarın saat 11.00’de kulüp idari binası önünde anma töreni düzenlenecek. Algan’ın cenazesi, törenin ardından İskenderpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecek.

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