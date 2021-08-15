- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor'un Malatyaspor kadrosu açıklandı
Trabzonspor'un Malatyaspor kadrosu açıklandı
Süper Lig'in ilk haftasında Malatyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Yeni transfer Cornelius da kadroda yer aldı.
- Haber Merkezi
- 15.08.2021 - 20:38
Süper Lig 'i Malatyaspor maçı ile açacak olan Trabzonspor 'un kadrosu açıklandı.
Kadroda yeni transferlerden Koita ve Dorukhan yer almazken Abdülkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Danimarkalı forvet Cornelius ise kadroda kendine yer buldu.
TRABZONSPOR’UN KAMP KADROSU
Kaleciler: UĞURCAN, ERCE, ARDA
Defans: SERKAN, PERES, EDGAR, HÜSEYİN, AHMETCAN, HUGO, TRONDSEN, İ.KÖYBAŞI
Orta saha: BERAT, A.PARMAK, HAMSIK, YUNUS, M.CEM, BAKASETAS, YUSUF,
Forvet: NWAKAEME, GERVINHO, DJANINY, CORNELIUS