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Trabzonspor'un Malatyaspor kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Malatyaspor kadrosu açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında Malatyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Yeni transfer Cornelius da kadroda yer aldı.