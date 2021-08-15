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    Trabzonspor'un Malatyaspor kadrosu açıklandı

    Süper Lig'in ilk haftasında Malatyaspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Yeni transfer Cornelius da kadroda yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 20:38
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    Trabzonspor'un Malatyaspor kadrosu açıklandı

    Süper Lig 'i Malatyaspor maçı ile açacak olan Trabzonspor 'un kadrosu açıklandı.

    Kadroda yeni transferlerden Koita ve Dorukhan yer almazken Abdülkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Danimarkalı forvet Cornelius ise kadroda kendine yer buldu.

    TRABZONSPOR’UN KAMP KADROSU

    Kaleciler: UĞURCAN, ERCE, ARDA

    Defans: SERKAN, PERES, EDGAR, HÜSEYİN, AHMETCAN, HUGO, TRONDSEN, İ.KÖYBAŞI

    Orta saha: BERAT, A.PARMAK, HAMSIK, YUNUS, M.CEM, BAKASETAS, YUSUF,

    Forvet: NWAKAEME, GERVINHO, DJANINY, CORNELIUS

    Trabzonspor un Malatyaspor kadrosu açıklandı #1

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