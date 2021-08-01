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    Trabzonspor'un Molde maçının hakemi

    Trabzonspor'un, perşembe günü Molde ile oynayacağı Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Alman Harm Osmers yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 14:32
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    Trabzonspor'un Molde maçının hakemi

    Trabzonspor'un perşembe günü karşılaşacağı Molde maçını Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.

    OSMERS'İN YARDIMCILARI

    Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Robert Kempter yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak.

    Trabzonspor un Molde maçının hakemi #1

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