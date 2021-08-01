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Trabzonspor'un Molde maçının hakemi
Trabzonspor'un, perşembe günü Molde ile oynayacağı Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Alman Harm Osmers yönetecek.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 14:21
- Güncelleme : 01.08.2021 - 14:32
Trabzonspor'un perşembe günü karşılaşacağı Molde maçını Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.
OSMERS'İN YARDIMCILARI
Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Robert Kempter yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak.