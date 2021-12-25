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    Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Evinde Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi ancak Halil Umut Meler, korneri gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 20:47
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 21:39
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    Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'un konuğu Başakşehir...

    Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

    Trabzonspor ceza alanında havalanıp sol çapraza doğru açılan topa Siopis'le birlikte hamle yapan Hasan Ali, topa vurmak isterken önce eline çarpan top kornere çıktı.

    HAKEM DEVAM DEDİ

    Trabzonspor cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem köşe gönderini gösterdi.

    Trabzonsporlular sosyal medyada Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

    Trabzonspor un penaltı beklediği pozisyon #1

    Trabzonspor un penaltı beklediği pozisyon #2

    Trabzonspor un penaltı beklediği pozisyon #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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