Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon! Fred'in eline çarptı iddiası

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.
Dev maçın 43. dakikasında bordo-mavililer penaltı bekledi.
Fred elle oynadı itirazı
Trabzonsporlu oyuncular, Thomas Meunier'in sağ çaprazdan Trezeguet'e atmak istediği pasa müdahale eden Fred'in topa kayarken ceza alanında elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.
VAR uyarmadı
VAR'ı dinlediğini söyleyen Halil Umut Meler, görüşmesini tamamladıktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
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