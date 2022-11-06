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Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon
Trabzonspor, Konyaspor mücadelesinde VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.Penaltıyı kullanan Anastasios Bakasetas topu filelere yolladı.
- 06.11.2022 - 20:26
- Güncelleme : 06.11.2022 - 20:29
Trabzonspor, Konyaspor ile oynadığı maçta VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında ceza sahasında Adil ile Trezeguet ile arasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.
Hakem VAR'da izledi ve penaltıyı verdi
VAR'dan Zorbay Küçük'e pozisyonu izlemesi tavsiye edildikten sonra pozisyonu inceleyen Küçük Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.
Bakasetas penaltıyı gole çevirdi
Trabzonspor'da penaltıda topun başına geçen Bakasetas, 15. dakikada topu ağlara gönderdi. Yunan orta saha penaltı golüyle bu sezon Süper Lig'de 4. penaltı golünü kaydetti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)