Trabzonspor'un Rizespor karşısındaki serisi son buldu Trabzonspor, evinde Rizespor'a 3-2 mağlup olarak rakibi karşısındaki serisini sonlandırdı. Bordo-mavililer, 2 bin 492 gün sonra Rizespor'a kaybetti.

DHA

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da tehlike çanları erken çalmaya başladı.

İlk hafta Antalyaspor'a karşı kazanan ve geçen hafta Galatasaray'a mağlup olan bordo-mavililer, üst üste 2'nci yenilgisini yaşadı.

Tarihi boyunca rakibine karşı evinde oynadığı Süper Lig müsabakasını ikinci kez kaybeden Trabzonspor, maç sürerken taraftarlarca protesto edildi.

Rakibine karşı koruduğu sahasındaki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi bozulan bordo-mavililer müsabakadan morali bozuk olarak ayrıldı.

Kalesini koruyamadı ilki yaşadı

Rizespor'un agresif oyunu karşısında kalesini koruyamayan bordo-mavili takım, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor ayrıca, evinde rakibine karşı oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.