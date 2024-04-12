Trabzonspor'un sahasının zemini beğeni kazandı

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Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, bugün tek maçla başlıyor.
Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek. Akyazı'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan bordo-mavililerin paylaştığı saha fotoğrafında stadın zemini dikkat çekerken, kullanıcılardan da tam not aldı.
Sosyal medyada futbolseverler, "Süper Lig'de tüm takımların zemini bu şekilde olmalı" şeklinde yorum yaparken, bordo-mavili yönetim de alkış aldı.
İşte Akyazı'nın son durumu...
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