Trabzonspor'un sahasının zemini beğeni kazandı Trabzonspor'un Sivasspor maçı öncesinde sahasının zemini sosyal medyada viral oldu.

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Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, bugün tek maçla başlıyor.

Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek. Akyazı'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Öte yandan bordo-mavililerin paylaştığı saha fotoğrafında stadın zemini dikkat çekerken, kullanıcılardan da tam not aldı.

Sosyal medyada futbolseverler, "Süper Lig'de tüm takımların zemini bu şekilde olmalı" şeklinde yorum yaparken, bordo-mavili yönetim de alkış aldı.

İşte Akyazı'nın son durumu...