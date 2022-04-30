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Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, birçok ilde sokaklara çıkarak kutlama yaptı.