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- Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 23:15
- Güncelleme : 30.04.2022 - 23:25
Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi İstanbul Taksim Meydanı'nı doldurdu.
Maç sırasında meşaleler yakan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydan adeta bayram havasına büründü.
Yurdun dört bir yanında şampiyonluk sevinci
Ankara'dan İzmir'e, Bursa'dan Mardin'e yurdun birçok ilinde bordo mavili takımın şampiyonluğu futbolseverlerce kutlandı.
Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı - VİDEO
Rize
Bordo-mavili taraftarlar, Pazar ilçesinde takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar'da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.
Manisa
Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Manisa'da da şehir turu attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.