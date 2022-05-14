Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
467.098
-3.49%
BTXN Coin
13.79
-10.45%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

    38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor, zaferine özel olarak hazırladığı formaları internet üzerinden satışa çıkaracak.
    • 14.05.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

    Süper Lig 2021-22 sezonu 38 yıllık hasret sonrasında Lig'in bitimine 3 hafta kala  şampiyon olarak Trabzonspor, zaferin tadını çıkarmaya devam ediyor.

    Karadeniz fırtınası, bugün görkemli şekilde şampiyonluğunu kutlayacak.

    Şampiyon ekibin gemiyle denize açılarak başlatacağı kutlamalar,  kendi stadyumunda yapılacak konserler ve gösterilerle sürecek.

    Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor #1

    Yeni formalar satışa çıkacak

    Ayrıca şampiyon takımın oyuncuları kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve "2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor" yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak.

    Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar  internet üzerinden satışa sunulacak.

    Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor #2

    Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da şüpheli polisten kaçmak isterken ayağını kırdı
    3. Sayfa

    Adana'da şüpheli polisten kaçmak isterken ayağını kırdı

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!
    Milyoner Olan Türkler

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!

    ABD Merkez Bankası Fed'den faiz artışı sinyali geldi
    Ekonomi

    ABD Merkez Bankası Fed'den faiz artışı sinyali geldi

    Görüş Bildir