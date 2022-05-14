Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor, zaferine özel olarak hazırladığı formaları internet üzerinden satışa çıkaracak.

Süper Lig 2021-22 sezonu 38 yıllık hasret sonrasında Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Trabzonspor, zaferin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Karadeniz fırtınası, bugün görkemli şekilde şampiyonluğunu kutlayacak.

Şampiyon ekibin gemiyle denize açılarak başlatacağı kutlamalar, kendi stadyumunda yapılacak konserler ve gösterilerle sürecek.





Yeni formalar satışa çıkacak

Ayrıca şampiyon takımın oyuncuları kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve "2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor" yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak.

Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar internet üzerinden satışa sunulacak.





