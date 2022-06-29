Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede

Trabzonspor'un Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupası, Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.

Trabzonspor'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından Şamil Ekinci Müzesi'ne getirilen şampiyonluk kupası, kendisine ayrılan özel yerde sergilenmeye başlandı.

"Taraftarımız, pek çok kupayı müzede görebilecek"

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bordo-mavili taraftarlarımız bugün itibarıyla Şamil Ekinci Müzesi'nde 2021-2022 şampiyonluk kupamızın yanı sıra tarih boyunca kazandığımız pek çok kupayı görme fırsatı bulabilecek." ifadelerine yer verildi.