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    Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü

    Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü

    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililer, diğer takımların yapamadığını yaptı ve mutlu sona ulaştı.
    • 01.05.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 09:53
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    Dün Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçı 2-2 sona erdi ve bordo-mavililer, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.

    Bu sezon ciddi bir atılım yapan Trabzonspor'da bu tarihi şampiyonluk nasıl geldi? Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir ile kıl payı kaçırdığı bu kez Trabzonspor ile kazanma başarısı gösterdi.

    İşte 2021-22 sezonu ve Trabzonspor ve şampiyonluğunun öyküsü...

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #1

    Ahmet Ağaoğlu'nun desteği

    2018'de Trabzonspor'da başkanlık görevine seçilen Ahmet Ağaoğlu, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle başkanlık görevinde ilk adımlarını zor bir şekilde attı. Ağaoğlu, pes etmedi ve her zaman takımının yanında oldu. Bu sezon da takımından ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan desteğini esirgemeyen Karadeniz temsilcisinin başkanı, kazanılan büyük başarıda en büyük imzası olan isimlerden biri olmayı başardı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #2

    Abdullah Avcı farkı

    Trabzonspor, 2020-2021 sezonuna Eddie Newton ile başlarken, istenen sonuçların gelmemesinin ardından Newton ile yollar ayrıldı ve takım Kasım 2020'de Abdullah Avcı'ya emanet edildi. Beşiktaş'ta ayrılmasının ardından boşta olan deneyimli teknik adam ise bordo-mavililere bambaşka bir kimlik kazandırdı. Avcı, o sezonu 4. sırada tamamlarken, ikinci sezonda ise Trabzonspor ile şampiyonluğa kucakladı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #3

    Nokta atışı transferler

    Abdullah Avcı'nın, 2020'nin sonunda gelmesi belki de en doğru şekilde transfer konusunu etkiledi. Takımı yakından tanıyan ve teşhisi de doğru koyan deneyimli çalıştırıcı, yönetimin de desteği ile doğru bir yapılanma ve nokta atışı transferler ile takımı ayağa kaldırdı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #4

    Malatya’da farklı açılış

    Trabzonspor, sezonu deplasmandaki Yeni Malatyaspor karşılaşması ile açtı. Bordo-mavililer, rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek, ligin ilk haftasından şampiyonluğu ne kadar istediğini ve iddiasını gösterdi.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #5

    Avrupa’ya erken veda

    Trabzonspor'un, Avrupa'ya erken vedası tüm konsantrasyonu lige vermesini sağladı. UEFA Konferans Ligi play-off'unda Roma 2-1 ve 3-0'lık skorlarla elenen Trabzonspor, sezonun büyük bölümünde haftada tek maç yaptı ve bu durumu da bir avantaj olarak kullandı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #6

    Abdülkadir Ömür’ün performansı

    Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Abdullah Avcı ile takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Avcı, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında taraftarın tepkisi sonrası gözyaşlarına engel olamayan Abdülkadir'i, takımın kilit futbolcularından biri haline getirdi. Avcı'nın 'Bu toprakların çocuğu' dediği Abdülkadir de 6. sezonunu geçirdiği Trabzonspor'da en golcü sezonuna ulaştı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #7

    Fener’i 3 golle geçtiler

    Trabzonspor için sezonun kırılma maçlarından biri de Fenerbahçe maçı oldu. Sahasında ağırladığı rakibi 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, liderliği ele geçirdi ve sezon sonuna kadar bırakmadı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #8

    Sakatlıklara rağmen fire yok

    Trabzonspor'da sezon başında takımın iskeletinde yer alan Gervinho, 11. haftadaki Rizespor karşılaşmasında sakatlandı ve sezonu kapattı. Edgar le ise Altay ile oynanan 18. hafta maçında sakatlandı ve sezonun kalan kısmında forma giyemedi. Bordo-mavililer, bu olumsuzluklara rağmen vites düşürmedi ve zafere ulaştı. Gervinho'nun yerine Edin Visca ve Jean Evrard Kouassi transfer edilirken, Edgar le'nin boşluğunu ise Stefano Denswil kapattı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #9

    İstanbul’un büyükleri erken havlu attı

    Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğuna etki eden maddelerden biri de İstanbul'daki rakiplerinin sezona erken havlu atması oldu. Galatasaray, sezonun başından itibaren yarışa dahil olamazken, Fenerbahçe ise ilk Trabzonspor maçıyla girdiği türbülanstan çok geç çıktı. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi ile birlikte Süper Lig'de yarışa dahil olamadı. 3 takım da sezon içerisinde teknik direktör değiştirirken; Beşiktaş, sezonu 3 teknik adamla tamamladı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #10

    Devre arası takviyeler

    Fenerbahçe maçından sonra devre arasına kadar zirvedeki yürüyüşüne devam eden Trabzonspor, transfer döneminde de takımın gücüne güç kattı. Karadeniz temsilcisi, toplamda 9 futbolcuyu kadrosuna katarken, Başakşehir'den de Edin Visca'nın transferini gerçekleştirdi. 11 yıldır Türkiye'de forma giyen Bosnalı futbolcu, ikinci yarıda katkısıyla takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı. Union Berlin'den kiralanan Tymoteusz Puchacz da sol bekte soruna çare oldu.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #11

    Savunma başarısı

    Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı şampiyonlukta savunma başarısı dikkat çekti ve bordo-mavililer sezonu sadece iki mağlubiyetle tamamladı. Sezona Vitor Hugo - Edgar le ile başlayan Trabzonspor, iki ismi de uzun süreli sakatlıkla kaybetmesine rağmen, takım anlamındaki savunmasıyla rakiplerine geçit vermedi. Abdullah Avcı da, sakatlıklara değindiği açıklamasında, eğer bu durum yaşanmasaydı daha erken şampiyonluğa ulaşılacağını kaydetti.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #12

    İstanbul’da yenilgi yok

    Trabzonspor bu sezon; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Her rakibinden 4'er puan alan şampiyon, 6 maçtan toplamda 12 puan çıkardı.

    İşte bu sezon Trabzonspor'un 3 İstanbul rakibine karşı aldığı sonuçlar:

    • Trabzonspor 2-2 Galatasaray
    • Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
    • Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
    • Galatasaray 1-2 Trabzonspor
    • Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
    • Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

    Altyapı meyvesini verdi

    Trabzonspor'da şampiyonluk için anahtar bir nokta da altyapıdan çıkardığı isimler oldu. Uğurcan Çakır, takımın kaptanlığını üstlenirken, Abdülkadir Ömür en golcü sezonuna ulaştı. Avcı, ayrıca, takımın stoper eksikliği çektiği dönemde Ahmetcan Kaplan'a formayı verdi.

    Deneyimli teknik adam, Galatasaray deplasmanında oyun içinde değişikliğe giderken, ikinci yarının başında cesur bir şekilde Ahmetcan'ı sahaya sürdü. Genç futbolcu da, 1-0 geriden gelinerek kazanılan maçta performansıyla hocasını mahcup etmedi. Bordo-mavililer devre arasındaki transfer döneminde yine altyapısından yetişen Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Karadeniz temsilcisinde ayrıca Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da sakatlık ve ceza durumunda zaman zaman ilk 11'de görev aldı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #13

    Uğurcan’ın müthiş performansı

    Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarlarından biri de Uğurcan Çakır oldu. Takımın alt yapısından yetişen ve Kasım 2018'de Onur Kıvrak'tan kaleyi teslim alan milli kaleci, gösterdiği performansla sadece maçların değil, ligin de kaderini değiştirdi.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #14

    “Birlikte hücum, birlikte savunma”

    Trabzonspor'da sezonun mottosu, Abdullah Avcı'nın taraftara söylediği "Birlikte hücum, birlikte savunma oldu." Şampiyonluk yürüyüşünde sık sık taraftarına seslenen Avcı, takımın özellikle iç sahada taraftarla bütünleşmesini sağladı.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #15

    Kritik Adana Demirspor maçını kayıpsız atlattı

    Üst üste gelen puan kayıpları ile futbol kamuoyuna 'Acaba şampiyonluğu kaybeder mi?' sorusu sorduran Trabzonspor, Adana Demirspor karşılaşmasını ise kayıpsız atlattı. Zor geçmesi beklenen mücadeleyi Bruno Peres, Andreas Cornelius ve Djaniny Semedo'nun golleriyle 3-1 kazanan Karadeniz temsilcisi, şampiyonluğu bu maçla neredeyse garantiledi.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #16

    Taraftarı yalnız bırakmadı

    Trabzonspor'da şampiyonluğun ana etmenlerinden biri de taraftarlar oldu. Akyazı'daki maçlarda takımını yalnız bırakmayan ve Trabzonspor'un adeta 12. oyuncusu olan bordo-mavili seyirciler kazanılan şampiyonluğun mimarlarından oldu.

    Trabzonspor un şampiyonluk öyküsü #17


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