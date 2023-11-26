Trabzonspor'un Sivasspor kafilesi belli oldu
ensonhaber.com

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.

Oynanacak bu karşılaşma öncesinde Karadeniz ekibinin kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un kafilesinde sakatlığı bulunan kaptan Uğurcan Çakır yer almadı.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu