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- Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Sivasspor ile oynayacağı Süper Kupa öncesi maçın kamp kadrosunu açıkladı.
- 29.07.2022 - 17:53
Trabzonspor’da Süper Kupa öncesi hazırlıklar hız kesmeden devam ederken takıma da birçok takviye yapıldı.
30 Temmuz Cumartesi Günü saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Sivasspor’la oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu.
Kamp kadrosu
Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
- Uğurcan Çakır
- M. Taha Tepe
- Kağan Moradaoğlu
- Hakan Aydın
- Ahmetcan Kaplan
- Stefano Denswil
- Vitor Hugo
- Hüseyin Türkmen
- Eren Elmalı
- Jens Stryger Larsen
- Taha Altıkarde
- Berat Özdemir
- Kerem Şen
- Serkan Asan
- Doğucan Haspolat
- Trezeguet
- Edin Visca
- Djaniny Semedo
- Jean Evrard Kouassi
- Emrehan Gedikli
- Andreas Evald Cornelius
- Emmanouil Siopıs
- Anastasios Bakasetas
- Marek Hamsik
- Yusuf Erdoğan
- Abdülkadir Ömür
- Dorukhan Toköz