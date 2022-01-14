Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'da yeni transferler Edin Vişça, Yusuf Erdoğan ve Tymoteusz Puchacz; Sivasspor maçı için açıklanan kamp kadrosunda yer aldı.

Süper Lig 'in 21'inci haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda oynanacağı Sivasspor maçı hazırlıkları tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 13.30'da son idmanını yapan bordo mavililer, yarınki müsabaka öncesi taktik çalıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Siopis ile Nwakaeme ile sakatlıkları bulunan Djaniny ve Trondsen bugünki son idmana katılmadı.

Bordo mavililer, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için bugün saat 16.30'da havayoluyla Trabzon'dan Sivas'a hareket edecek.

TRABZONSPOR'UN KADROSU

Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Yeni transferler Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan ile sakatlığı geçen Vitor Hugo kadroya dahil edildi. Trondsen, Djaniny, Kouassi, Siopis ve Nwakaeme kadroda yer almadı.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Tymoteusz Puchacz, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Murat Cem Akpınar, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Edin Vişça, Salih Kavrazlı, Andreas Cornelius, Fode Koita