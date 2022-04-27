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    Trabzonspor'un son antrenmanı Akyazı Stadı'nda olacak

    Trabzonspor'un son antrenmanı Akyazı Stadı'nda olacak

    Bordo-mavililer, Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanı Akyazı Stadı'nda taraftarının önünde yapacak.
    • 27.04.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 17:05
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    Süper Lig'in 35. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

    Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu maçta bordo-mavililer 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

    Maç öncesi şehirde bütün oteller doldu. Ayrıca Trabzon'a giden uçak ve otobüs firmalarında biletler şimdiden tükendi.

    Trabzonspor taraftarı, maç öncesinde yönetimden son antrenmanı taraftara açık şekilde yapılmasını istemişti.

    Trabzonspor un son antrenmanı Akyazı Stadı nda olacak #1

    Son antrenman Akyazı Stadı'nda

    Taraftarın bu isteği yönetimden geri çevirilmedi bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yer aldığı bir video paylaştı.

    Yapılan paylaşımda, "Cuma günü saat 16.30’da Akyazı Stadı'ndaki antrenmanımız tüm taraftarlarımıza açık! Haydi büyük maç öncesi son antrenmanda buluşalım!" ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor un son antrenmanı Akyazı Stadı nda olacak #2


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