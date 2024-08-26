Trabzonspor'un St. Gallen maçı bilet fiyatları

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
VIP Platinum-B: 4.500 TL
VIP Platinum A-C: 4.000 TL
VIP Gold: 3.000 TL
VIP Silver: 2.500 TL
Batı: 1.000 TL
Doğu: 800 TL
Fırtına: 700 TL
Güney-Kuzey Kale Arkası: 350 TL
Maçta Passolig kart ve PDF bilet uygulaması kullanılacağı belirtilirken bazı taraftarlar, bilet almak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişelere akın etti.
TARAFTARLARDAN DESTEK ÇAĞRISI
Trabzonspor taraftarlarından Sinan Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktöre ve takıma destek olunması gerektiğini ifade etti.
Trabzon'un genetiğinde bir sabırsızlık var. Çünkü yeni bir kadro kurduk. Hocamıza destek vermemiz lazım. Takım oturduğu zaman bu sene değil ama önümüzdeki seneler için çok güzel bir iskeletimizin oluştuğunu düşünüyorum. Hocamıza sahip çıkalım, kulübümüze sahip çıkalım. Skor tahminim Trabzonspor, Abdullah Avcı olduğu için 1-0 veya 2-0 olur, turu geçeriz.
Trabzonspor, St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.
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