Trabzonspor'un St. Gallen maçı bilet fiyatları Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Maç, 29 Ağustos'ta Akyazı'da oynanacak.

Haber Merkezi

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum-B: 4.500 TL

VIP Platinum A-C: 4.000 TL

VIP Gold: 3.000 TL

VIP Silver: 2.500 TL

Batı: 1.000 TL

Doğu: 800 TL

Fırtına: 700 TL

Güney-Kuzey Kale Arkası: 350 TL

Maçta Passolig kart ve PDF bilet uygulaması kullanılacağı belirtilirken bazı taraftarlar, bilet almak için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişelere akın etti.

TARAFTARLARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Trabzonspor taraftarlarından Sinan Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktöre ve takıma destek olunması gerektiğini ifade etti.

Trabzon'un genetiğinde bir sabırsızlık var. Çünkü yeni bir kadro kurduk. Hocamıza destek vermemiz lazım. Takım oturduğu zaman bu sene değil ama önümüzdeki seneler için çok güzel bir iskeletimizin oluştuğunu düşünüyorum. Hocamıza sahip çıkalım, kulübümüze sahip çıkalım. Skor tahminim Trabzonspor, Abdullah Avcı olduğu için 1-0 veya 2-0 olur, turu geçeriz.

Trabzonspor, St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.