Trabzonspor'un St. Gallen maçının hakemi belli oldu Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacak. Maçta Portekizli hakem Miguel Nogueira düdük çalacak.

Haber Merkezi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen şehriyle aynı adı taşıyan statta, St. Gallen ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, bu önemli maçta Portekizli hakem Miguel Nogueira görev alacak. Nogueira'nın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.

DİĞER HAKEM GÖREVLİLERİ

Maçta dördüncü hakem olarak Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Bruno Miguel Carmo Vieira görev alacak. VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Andre Narciso, AVAR (Yardımcı Video Yardımcı Hakem) olarak ise Fabio Oliveira Melo bulunacak.