Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'un borcu 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak açıklandı.

Trabzonspor'da 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yönetim kurulunun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Bordo-mavililerin net borcu 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olarak duyuruldu.

Öte yandan Ahmet Ağaoğlu ise toplantıda açıklamalarda bulundu.

"Ekonomik anlamda en iyi verimi alacağız"

Trabzonspor Başkanı, ekonomik kontrolden taviz vermeyeceklerini şu sözlerle aktardı:

"Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Hem sportif hem ülkemizin tanıtımı ama en çok da ekonomik anlamda çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."

"Trabzon futbolu, cumhuriyet kurulduğundan beri Türk futbolunun tam merkezinde olan bir olgudur. Bunu farklı şekilde yorumlamanın, sağlıklı bir bakış açısıyla izah edilebilecek bir yolu yoktur. Bu ülkenin futbolunda, geçmişte çok büyük hizmetlerde bulunan kurumların, kişilerin, cemiyetlerin varlığını inkar edersek, o yöneticiliğin gerekliliğini yerine getirmemiş sayılırız."





Transfer...

Transfer müjdesi de veren Ağaoğlu, "Camiamız bugün transfer beklentileri içindedir. Bugün itibarıyla hem hocamız hem izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 4 transfer yaptık. 2 mevkideki 2 oyuncu için görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferleri de 9 Temmuz'da başlayacak olan hazırlık kampına yetiştireceğiz." şeklinde konuştu.