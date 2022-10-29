Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu

Bordo-mavililerin net borcu 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıklandı.

Trabzonspor'da 52. Divan Genel Kurul toplantısı yapıldı ve kulübün güncel borcu 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıklandı.



Borç tutarının açıklanmasının ardından konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, "185 milyon euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübü bugün 105-108 milyon euro civarı borç yüküne indirmeyi başardık.

"Borcumuz 1 milyar 980 milyon TL"

Bizim 3-4 milyar TL borcumuz olduğu söyleniyor sürekli ancak denetleme kurulumuz inceledi her şeyi. Borcumuz 1 milyar 980 milyon 882 bin TL." dedi.



Bordo-mavililerin başkanı, ayrıca, "Ahmet Ağaoğlu yönetiminin acımasızca eleştirilmesi gereken en büyük konu altyapı. Biz Trabzonspor'un altyapısını sağlam bir zemine oturtamadık. Pandemi süreci de işin içine girince ciddi şekilde irtifa kaybettik orada. Belçika'dan bir şirket ile bu konuda mesafe kat etmek için anlaşma sağladık." diye konuştu.





"Yeni havalimanına değil, yeni spor tesislerine ihtiyacımız var"

"Trabzon'un yeni bir havalimanına ihtiyacı yok, yeni spor tesislerine ihtiyacı var bu şehrin." diyen Ahmet Ağaoğlu, "Rakiplerimiz sezona çok iddialı transferler ile girdi. '100. yılda şampiyonluk' mottosuyla çok agresif olarak başladılar lige. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var ve yine söylüyoruz; Şampiyonun kim olacağını sezon sonunda göreceğiz." değerlenmesinde bulundu.





"Sezona iyi hazırlandık"

Takımda bir yeniden yapılandırmanın söz konusu olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Sezona iyi hazırlanamadık. Bir yeniden yapılanma söz konusu. Bu uyum sürecinin atlatabileceğimiz dönem 1. ve 2. hazırlık dönemiydi ancak transferlerin birçoğu kamp dönemine yetişemedi. Transferlerin gerçekleşmesi bir yönetim zaafiyetinden kaynaklanmadı. Transfer döneminin başında 12 milyon euro istenen oyunculara sonlara doğru 2.5-3 milyon euro istenmeye başladı." şeklinde konuştu.



Trabzonspor'un altyapıya önem vermesi gerektiğini kaydeden başkan Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp 12 milyon euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euroya satarak oradaki açığı kapattık. Trabzonspor ne yaparsa yapsın altyapısına önem vermek zorunda. Tabii altyapı programlarının da üst yapı ile iç içe olması gerekir." dedi.





"Hakemlerin müsade ettiği takım olduğumuz söyleniyor"

Hakemler hakkında yönetim olarak konuşmama kararı aldıklarını belirten Trabzonspor'un başkanı, "Kamuoyunda bizim hakemler hakkında konuşmadığımız için hakemler tarafından müsade edilen bir takım olduğumuz söyleniyor. Eğer bu iş konuşmayarak oluyorsa siz de konuşmayın o zaman.

Yüzde 95 penaltı olan bir pozisyondan sonra hakemi eleştiriyorsan, ertesi hafta rakip oyuncunun sırtından dönen topa penaltı kararı çıkınca da konuşacaksın. Ya da benim gibi hiç konuşmayacaksın." sözlerini kullandı.