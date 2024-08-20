Trabzonspor'un UEFA kadrosu belli oldu

Haber Merkezi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçınında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile karşılaşacak. Maç 22.00'de başlayacak.
Trabzonspor, St. Gallen maçları için UEFA'ya kadrosunu iletti.
4 OYUNCU YER ALMADI
Bordo-mavililerde, Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas kadroda bulunmadı.
Kadro şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barišić, Batista Mendy, Stefan Savić, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yilmaz, John Lundstram, Edin Višća,
Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Trézéguet, Denis Drăguş, Enis Destan, Mislav Oršić
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