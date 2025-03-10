Trabzonspor'un yeni teknik direktör adayları

Haber Merkezi

Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçlar meyvesini verdi.

Deplasmanda bırakılan puanların ardından son olarak iç sahada alınan Hatayspor yenilgisi bardağı taşırdı.

Bugün bordo-mavili kulüp yönetimiyle tecrübeli hoca bir araya geldi.

GÜNEŞ DÖNEMİ BİTTİ

Yapılan toplantının ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın başında yer almadı.

Teknik direktörlük görevinden ayrılan Güneş'e, Bordo-mavili yönetimin sportif direktörlük teklifi yaptığı öne sürüldü.

ÖNE ÇIKAN İLK ADAY FATİH TEKKE

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken gözler Trabzonspor'un yeni hocasının kim olacağına çevrildi.

Bordo-mavililerde yeni hoca olarak da Fatih Tekke ismi ön plana çıktı.

ARDA TURAN, IGOR TUDOR VE ŞOTA ARVELADZE...

Tekke'nin yanı sıra Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan'ın da ismi Trabzonspor ile anılıyor.

Diğer yandan Tekke'nin yanı sıra Arda Turan, Igor Tudor, Şota Arveladze ve Nuri Şahin teknik direktör için adaylar olarak belirlendi.