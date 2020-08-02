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    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu

    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu

    Trabzonspor’un yeni teknik direktörü, takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan, Eddie Newton oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 15:52
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    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu

    Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da, yönetim teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırma kararı almıştı.

    Yaşanan bu gelişmenin ardından yardımcı antrenör Eddie Newton, geçici olarak bordo-mavililerde teknik direktörlüğe getirildi ve takımın başında çıktığı karşılaşmada Karadeniz ekibine Türkiye Kupası'nı kazandırmayı başardı.

    TRABZON'UN YENİ HOCASI OLDU

    Ünal Karaman'ın ardından yardımcı antrenör olan Hüseyin Çimşir'i göreve getiren Trabzonspor; Hüseyin Çimşir'in ardından ise yine yardımcı antrenör olan Eddie Newton'ın göreve getirildiğini duyurdu.

    Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönündekarar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz.''

    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu #1

    ''TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNİ İSTİYORUM'' DEMİŞTİ

    Öte yandan Newton, geçtiğimiz gün konuyla ilgili olarak The Telepgraph'a verdiği röportajda, bu görevi istediğini ve hak ettiğini dile getirmişti.

    Newton, ''Hayatım boyunca İngiltere’de teknik direktör olmak için savaştım ama olamadım. Şans bulabilmek için başka bir ülkeye gitmem gerekiyordu. 6 aydır Türkiye’deyim. İşler, ilk başta iyi gitmiyordu. Başkan bir değişiklik yapma kararı aldı. Teknik direktörlüğün bana verileceğini düşünmüyordum ve şaşırdım. Bence görevde iyi iş yaptım. Görevi istiyorum. 1 numara olmak istiyorum. Yakında yönetimle görüşeceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

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