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- Trabzonspor'un yeni transferi Koita, kente geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Koita, kente geldi
Trabzonspor'un yeni transferi forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon'a geldi.
- DHA
- 28.06.2021 - 03:25
Trabzonspor, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, saat 22.00 sıralarında İstanbul'dan tarifeli uçakla Trabzon'a geldi.
30 yaşındaki Gineli forvet Koita'yı, kulüp yetkilileri ve az sayıda taraftar havalimanı çıkışında çiçekle karşıladı.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Koita, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Koita için yarın imza töreni düzenleneceği belirtidi.