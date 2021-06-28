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    Trabzonspor'un yeni transferi Koita, kente geldi

    Trabzonspor'un yeni transferi forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon'a geldi.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 03:25
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    Trabzonspor'un yeni transferi Koita, kente geldi

    Trabzonspor, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, saat 22.00 sıralarında İstanbul'dan tarifeli uçakla Trabzon'a geldi.

    30 yaşındaki Gineli forvet Koita'yı, kulüp yetkilileri ve az sayıda taraftar havalimanı çıkışında çiçekle karşıladı.

    İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

    Koita, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

    Koita için yarın imza töreni düzenleneceği belirtidi.

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