Trabzonspor'un yeni transferi sakatlandı Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edildi.

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Yeni sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor'un önceki gün Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında Joaquin Fernandez, golü önlemeye çalışırken bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı.

Oyundan alınıp hastaneye götürülen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, tecrübeli savunmacıyla ilgili detayları açıkladı.

Tedavisine başlandı

Beşir, "Hajduk Split hazırlık karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Joaquin Fernandez'in yapılan muayene ile görüntülemelerinde travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.