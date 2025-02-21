Trabzonspor'un yeni transferi Tim Jabol Folcarelli sakatlandı

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Süper Lig'de 22 maç sonunda topladığı 29 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Devre arası transfer döneminde kadroya katılan yeni transfer Tim Jabol Folcarelli, sakatlık geçirdi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANILMIŞTIR"

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün yapılan antrenmanda ağrı hissettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: