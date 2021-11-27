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    Trabzosnpor'da Hamsik ve Bakasetas sevinci

    Trabzosnpor'da Hamsik ve Bakasetas sevinci

    Bordo-mavililerde sakatlıklarını atlatan Hamsik ve Bakasetas, Karagümrük maçının kadrosuna dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 16:42
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    Süper Lig'in 14. haftasında lider Trabzonspor, pazar günü saat 16:00'da Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

    33 puanla namağlup lider olan bordo-mavililer, kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor.

    Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları sebebiyle Hamsik ve Bakasetas oynayamıyorlardı.

    Trabzosnpor da Hamsik ve Bakasetas sevinci #1

     

    HAMSIK VE BAKASETAS KADRODA

    Sakatlıklarını atlatan iki oyuncu da Karagümrük maçı kadrosuna alındı.

    Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde iki oyuncu da karşılaşmada forma giyebilecek.

    Trabzosnpor da Hamsik ve Bakasetas sevinci #2

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