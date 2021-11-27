Trabzosnpor'da Hamsik ve Bakasetas sevinci

Trabzosnpor'da Hamsik ve Bakasetas sevinci

Bordo-mavililerde sakatlıklarını atlatan Hamsik ve Bakasetas, Karagümrük maçının kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'in 14. haftasında lider Trabzonspor, pazar günü saat 16:00'da Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

33 puanla namağlup lider olan bordo-mavililer, kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları sebebiyle Hamsik ve Bakasetas oynayamıyorlardı.

HAMSIK VE BAKASETAS KADRODA

Sakatlıklarını atlatan iki oyuncu da Karagümrük maçı kadrosuna alındı.

Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde iki oyuncu da karşılaşmada forma giyebilecek.