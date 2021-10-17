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Trabzonsporlu oyuncular kolbastı oynadı
Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da oyuncular sahada kolbastı oynadı.
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 21:38
- Güncelleme : 17.10.2021 - 21:46
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.
Nefes kesen maçta bordo-mavili ekip 3-1'lik galibiyet aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.
TRABZONSPORLU OYUNCULARDAN KOLBASTI
Maçın ardından Trabzsonsporlu oyuncular saha içinde büyük bir sevinç yaşadı.
Bordo-mavili oyuncular sahanın ortasında kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.