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    Trabzonsporlu oyuncular kolbastı oynadı

    Trabzonsporlu oyuncular kolbastı oynadı

    Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da oyuncular sahada kolbastı oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 21:38
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 21:46
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    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

    Nefes kesen maçta bordo-mavili ekip 3-1'lik galibiyet aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

    TRABZONSPORLU OYUNCULARDAN KOLBASTI

    Maçın ardından Trabzsonsporlu oyuncular saha içinde büyük bir sevinç yaşadı.

    Bordo-mavili oyuncular sahanın ortasında kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

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