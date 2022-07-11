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    Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Maç hangi kanalda?

    Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonlarının karşı karşıya geleceği Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçının detayları belli oldu..
    • 11.07.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 10:13
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    Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Maç hangi kanalda?

    2021/2022 Süper lig şampiyonu Trabzsonspor ile 2021/2022 Türkiye Kupası sahibi Sivasspor arasında oynanacak süper kupa final maçının ne zaman ve nerede oynayacağı büyük merak konusu olmuştu.

    Süper Kupa final maçının detayları belli oldu.Lig şampiyonu ve Türkiye kupası şampiyonunun karşı karşıya geleceği bu maçta Trabzonspor ve Sivasspor sezonun son kupasını kazanmak için mücadele edecek.İşte büyük maçın detayları.

    Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Maç hangi kanalda? #1

    Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

    Trabzonspor ve Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa final maçı 30 Temmuz 2022 tarihinde oynanacak.Cumartesi günü oynanacak olan maçın başlama saati ise 20.45 olarak açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Maçın ATV veya A Spor kanalları ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.


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