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    Trafik kazası geçiren Morgan De Sanctis yoğun bakımda

    Galatasaray'ın eski kalecisi ve Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, trafik kazası geçirdi. İtalyan futbol adamının durumu ciddiyetini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 14:46
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    Trafik kazası geçiren Morgan De Sanctis yoğun bakımda

    Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, salı gecesi geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alındı.

    YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR

    Il Messaggero'da yer alan haberde; Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde seyahat eden 43 yaşındaki De Sanctis, trafik kazası sonrası acilen Villa Stuart Clinic'e götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından Agostino Gemelli Hastanesi'ne sevk edilen De Sanctis'te, iç kanama ve beyin travması kontrolleri yapıldı.

    De Sanctis'in kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

    Trafik kazası geçiren Morgan De Sanctis yoğun bakımda #1

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