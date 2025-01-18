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Trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor heyeti unutulmadı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor heyeti unutulmadı Samsunspor, Beşiktaş maçında 20 Ocak 1989 tarihinde trafik kazanasında hayatını kaybeden kafiledeki teknik direktör ve futbolcuları unutmadı ve onların fotoğraflarının yer aldığı tişörtle ısınmaya çıkarken, maçta da siyah forma giydi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da vefat edenler için koreografi gerçekleştirdi.