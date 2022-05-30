Futbolda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Bu gelişme hem kulüpleri hem de taraftarlar heyecanlandırdı. Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen kulüpler, transfer dönemini iyi geçirmek istiyor.

Yeni futbolcular yeni teknik direktörler derken, transfer dönemi yine hareketli geçmeye hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihleri duyurmasının ardından ise "Transfer dönemi ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonu'nda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.