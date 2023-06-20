Transfer döneminde kulüplere büyük kolaylık TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transferde moto kurye döneminin sona erdileceğini ve her kulübün istediği ülkede transfer kaydını yapabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, transferde moto kurye ile oyuncu sözleşmesi yetiştirme döneminin sona erdiğini açıkladı.

Büyükekşi konuyla ilgili şunları söyledi:

Biliyorsunuz bazı kulüplerimiz moto kuryeyle oyuncu sözleşmesini yetiştirdi, kimisi yetiştiremedi. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Her kulübe şifre vereceğiz. Oyuncuyla sözleşmesini yapacak, şifresini girip transferi tamamlayacak. İsterse oyuncuyla İngiltere'de, Fransa'da anlaşsın, oradan şifresini girip işlemi tamamlasın.

Motokurye dönemi bitecek

Hatırlanacağı üzere transferin son gününde futbolcuların evrakları Riva'ya yetiştirilmeye çalışılıyor, trafiğe takılmamak için birçok kulüp moto kuryeyle evrakları teslim ediyordu.

Yeni sistem sayesinde bu zorluk aşılmış olacağa benziyor.