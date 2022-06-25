Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Abdülkerim Bardakçı kimdir?

Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Abdülkerim Bardakçı kimdir?

Konyaspor'da başarılı bir sezon geçirerek 3 büyüklerin radarına giren Abdülkerim Bardakçı kimdir?Hangi takımlarda forma giydi?

Transferde hareketli günlerin yaşandığı son günlerde ismi sık sık üç büyükler ile anılan Abdülkerim Bardakçı Galatasaray ile anlaşmıştı.

Başarılı savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon memleketinin takımı Konyaspor'da çok başarılı bir sezon geçirdi.

Abdülkerim geçen sezon 5 gol 3 asist ile oynayarak savunma kadar hücumdada etkili olduğunu ispatladı.Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek Abdülkerim Bardakçı'nın performansı merakla bekleniyor.

Abdülkerim Bardakçı kimdir?

7 Eylül 1994 yılında Konya'nın Meram ilçesinde dünyaya gelen Abdülkerim Bardakçı futbol kariyerine Konyaspor altyapısında başlamıştır.

27 yaşındaki başarılı stoper birçok anadolu kulübünde forma giymiştir.Abdülkerim yetişmesi için Konyaspor tarafından birçok kulübe kiralık olarak verildi.Abdülkerim Bardakçı profesyonel kariyerinde Adana Demirspor,Samsunspor,Giresunspor,Denizlispor ve Altay takımlarında forma giyme şansı bulmuştur.