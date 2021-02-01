Transferlerin ardından 4 büyüklerin ideal 11'i

Süper Lig'de devre arası transferlerinin ardından kadrolar şekillendi. Teknik adamların ideal 11'lerini sizin için derledik.

Süper Lig'de devre arası transfer sezonu büyük çekişmelere sahne oldu. Takımlar birçok isimle temasa geçerken kadrolarını yeni transferlerle güçlendirdiler. 4 büyüklerin takviyeler sonrası ilk 11'leri ise göz dolduruyor.

FENERBAHÇE'NİN İDEAL 11'İ

Lider Fenerbahçe, 18 transferine yenilerini de ekleyerek bu sezon adeta takımı yeniden inşa etti. Kemal Ademi, Tolga Ciğerci ve Dirar'ı takımdan gönderen sarı-lacivertliler Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Bright Osai Samuel'i kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'IN İDEAL 11'İ

Bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Beşiktaş da kadrosunu kısmen güçlendirdi. Hücum hattına Cenk Tosun'u transfer eden siyah-beyazlılar, takım uyumunu bozmamak ve limit problemi yaşamamak adına çok fazla transfer yapmadı.

GALATASARAY'IN İDEAL 11'İ

Fatih Terim'in yoğun transfer istekleri üzerine çalışmalarını artıran Galatasaray yönetimi; Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes'in yanı sıra Yedlin'i de kadrosuna katarak ideal 11'ini buldu.

TRABZONSPOR'UN İDEAL 11'İ

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor; Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Bakasetas'ı alarak kadrosunu güçlendirdi.



