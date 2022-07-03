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    Trezeguet İstanbul'a geldi

    Trabzonspor ile anlaşması sağlanan Trezeguet İstanbul'a geldi. Trezeguet sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzon'a gidecek.
    • 03.07.2022 - 01:58
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    Trezeguet İstanbul'a geldi

    Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Aston Villa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile anlaşma sağladı.

    Trabzon'da sözleşmeye imza atacak

    İHA'nın haberine göre, gece saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki oyuncu ardından Trabzon'a gidecek. Trezeguet sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.

    Trezeguet İstanbul a geldi #1


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