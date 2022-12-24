Trezeguet: Üç puanı kazandığımız için çok mutluyum

Trezeguet: Üç puanı kazandığımız için çok mutluyum

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, gol attığı Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci golünü atan Trezeguet konuştu.

"Üç puanı kazandığımız için çok mutluyum"

Karşılaşmayı değerlendiren Trezguet, "Fenerbahçe'ye hem gol attım. Hem de Fenerbahçe'ye karşı kazandık. Allah'a hamdolsun. Üç puanı kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

"Bugün sahada yalnız değildik"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Bugün sahada yalnız değildik, taraftar her an yanımızdaydı. Benim golümden daha önemli olan şey takımın kazanması ve taraftarımızı evlerine mutlu göndermek." ifadelerini kullandı.