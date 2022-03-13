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    Tribünlerden Hikmet Karaman'a istifa çağrısı

    Konyaspor'a 3-2 yenilen Kayserispor tribünleri teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 16:36
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    Tribünlerden Hikmet Karaman'a istifa çağrısı

    Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor 'u konuk etti. İlk yarısı 2-1 biten mücadeleyi Konyaspor 3-2 kazanmayı başardı.

    Mücadele sonrası Kayserispor tribünleri teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya çağırdı. Süper Lig'de 29 hafta sonunda 10. sırada bulunan Kayserispor son 3 maçını kaybetti.

    Tribünlerden Hikmet Karaman a istifa çağrısı #1

    TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALE YÜKSELDİ

    27. haftada Trabzonspor 'a deplasmanda 3-2 yenilen Sarı-Kırmızılı takım daha sonra kendi sahasında çıktığı Alanyaspor ve Konyaspor mücadelelerini kaybetti.

    Kayserispor Türkiye Kupası'nda ise Hikmet Karaman yönetiminde yarı finale yükselmişti.

    Tribünlerden Hikmet Karaman a istifa çağrısı #2


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