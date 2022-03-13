Tribünlerden Hikmet Karaman'a istifa çağrısı

Konyaspor'a 3-2 yenilen Kayserispor tribünleri teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya çağırdı.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor 'u konuk etti. İlk yarısı 2-1 biten mücadeleyi Konyaspor 3-2 kazanmayı başardı.

Mücadele sonrası Kayserispor tribünleri teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya çağırdı. Süper Lig'de 29 hafta sonunda 10. sırada bulunan Kayserispor son 3 maçını kaybetti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALE YÜKSELDİ

27. haftada Trabzonspor 'a deplasmanda 3-2 yenilen Sarı-Kırmızılı takım daha sonra kendi sahasında çıktığı Alanyaspor ve Konyaspor mücadelelerini kaybetti.

Kayserispor Türkiye Kupası'nda ise Hikmet Karaman yönetiminde yarı finale yükselmişti.