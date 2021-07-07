TRT spikeri Levent Özçelik, Chiesa'yı Inzaghi ile karıştırdı

EURO 2020 İtalya - İspanya yarı finalinde Federico Chiesa'nın gölünün ardından Levent Özçelik'in futbolcuyu Inzaghi ile karıştırması sosyal medyanın gündemine oturdu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk yarı final mücadelesinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi.

İtalya Milli takımını 60'ıncı dakikada Federico Chiesa, attığı golle öne geçirdi.

İtalyanları sevince boğan golden sonra Türkiye sosyal medya gündeminde ise TRT spikeri Levent Özçelik'in isimleri karıştırması golün önüne geçti.

INZAGHI'NİN KULAKLARI ÇINLADI

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten ve penaltılar sonucu İtalya'nın finale yükseldiği karşılaşmada Özçelik, golü atan oyuncu Chiesa'yı yine efsane İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile karıştırdı.

Tecrübeli spikerin bu gol anonsu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özçelik yaptığı hatanın farkına varınca izleyicilerden özür diledi.

Özçelik, "Chiesa'nın attığı golü Inzaghi diye anons ettim. Yıllarca maçlarını anlattım oradan çağrışım yaptı. Kusura bakmayın." dedi.