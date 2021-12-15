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    TFF'de Kerim Altıay istifa etti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 15:38
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    TFF'de Kerim Altıay istifa etti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu’nda bir istifa gerçekleşti.

    TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.

    TFF’NİN AÇIKLAMASI

    TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." denildi.

    TFF de Kerim Altıay istifa etti #1

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