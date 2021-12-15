- Haberler
- Futbol Haberleri
- TFF'de Kerim Altıay istifa etti
TFF'de Kerim Altıay istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 15:33
- Güncelleme : 15.12.2021 - 15:38
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu’nda bir istifa gerçekleşti.
TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.
TFF’NİN AÇIKLAMASI
TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." denildi.