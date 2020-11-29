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    Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası: Çocukken Galatasaraylıydı

    Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası: Çocukken Galatasaraylıydı

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası, oğluyla ilgili basında çıkan bazı iddiaları yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 09:21
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 09:47
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    Merkez Hakem Kurulu'nun bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına daha önce derbi tecrübesi olmayan Tugay Kaan Numanoğlu'nu ataması, tartışmalara neden olmuş ve basında birçok iddia ortaya atılmıştı.

    Beyaz TV'ye konuşan genç hakemin babası Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti.

    "ALLAH YARDIM ETSİN"

    Numanoğlu, "Oğluma şunları söyledim. Adaletli davrancaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin." şeklinde konuştu.

    Tugay Kaan Numanoğlu nun babası: Çocukken Galatasaraylıydı #1

    "SAÇMA SAPAN ŞEYLER"

    Oğlunun Ali Koç'un şirketinde çalıştığına yönelik çıkan haberlere sert tepki gösteren Numanoğlu, "Saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor." dedi.

    "GALATASARAY'I TUTUYORDU"

    Son olarak "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna "Beşiktaş" yanıtını verdi.

    Tugay Kaan Numanoğlu'nun küçükken Galatasaraylı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu, "Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. Galatasaray'ı tutuyordu." ifadelerini kullandı.

    Tugay Kaan Numanoğlu nun babası: Çocukken Galatasaraylıydı #2

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