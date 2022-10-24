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    Tugay Kerimoğlu: Herkes hata yapabilir, bu savaş değil

    beIN Sports ekranlarında konuşan Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlara kızdı. Ünlü yorumcu, "Herkes hata yapabilir. Bu futbol, savaş değil" dedi.
    • 24.10.2022 - 11:31
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    Tugay Kerimoğlu: Herkes hata yapabilir, bu savaş değil

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan eski Galatasaraylı futbolcu Tugay Kerimoğlu, sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan yorumlar sebebiyle sarı-kırmızılı taraftarlara adeta ateş püskürdü.

    "Değişiklikleri ben yapmadım"

    beIN Sports ekranlarına konuşan Tugay Kerimoğlu şunları söyledi:

    "Öyle 2 tweet atmakla duruş sergilemek yok. 2 tweet atmakla adam olunmuyor. Bugünkü kırmızı kartların verilme sebebi ben miyim? Galatasaray'ın berabere kalmasının ve yapılan değişikliklerin sebebi ben miyim? Ben burada objektif olmak zorundayım. İzleyenlerden özür dilerim ama ben başkaları gibi birilerine yalakalık yapmam. Birilerine yalakalık yapmak için konuşmayacağım. Herkes hata yapabilir. Bu futbol, savaş değil. Benim işim hakemi konuşmak değil. Hakemi bizden sonraki program konuşacak."

    Tugay Kerimoğlu: Herkes hata yapabilir, bu savaş değil #1

    "Sana yazıklar olsun Tugay Kerimoğlu"

    beIN Sports ekranlarında maçları yorumlayan Tugay Kerimoğlu, yaptığı eleştirilerle Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekmişti.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından "Sana yazıklar olsun Tugay Kerimoğlu!", "Sen yıllarca Galatasaray'da oyna ama Galatasaray'ın hakkı yenirken tek kelime bile etme." gibi ifadeler kullanmıştı.

    Tugay Kerimoğlu: Herkes hata yapabilir, bu savaş değil #2


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