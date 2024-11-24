Tugay Kerimoğlu'ndan Hakim Ziyech'e tepki

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta Hakim Ziyech öyle bir pozisyonu kaçırdı ki deyim yerindeyse saç baş yoldurdu.

Maçtaki umursamaz tavırları da eklenince taraftarın tepkisini topladı. Maçın ardından TRT Spor'da yorumculuk yapan Tugay Kerimoğlu, Ziyech'e yüklendi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"KULÜBEDE OLMASI OKAN HOCA'YA ZARAR VERİYOR"

Kerimoğlu Ziyech'le ilgili şu ifadeleri kullandı:

Hakim Ziyech... Çok sert girmek istemiyorum ama bir oyuncunun oyuna girdikten sonraki vücut dilini gördük. Ziyech mutsuzsan, kalmak istemiyorsan Okan Hoca'na veya başkana 'Gitmek istiyorum' diye söyle ve ayrıl. Kimseyi uğraştırma.



Kulübede olması Okan Hoca'ya zarar veriyor. 6 pastan nasılsa gol olduğunu düşünüp öyle vuramazsın. Top sekebilir, zemin kötü olabilir, kaçırabilirsin ama oyundan çok uzaksın.



'Geri koş' desen de koşamıyor. Mental ve fiziksel olarak kendini bırakmış. Ziyech kalitesindeki oyuncunun oyunu umursamaması ve giydiğinin formanın karşılığını bilmemesi olamaz. Bu kadar lakayt olamazsın, dalga geçemezsin.