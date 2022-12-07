Tüm gözler yine Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi

Tüm gözler yine Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yıldızlarından Cristiano Ronaldo'ya medyanın ilgisi yine büyük oldu. Basın çalışanları, Ronaldo'yu fotoğraflayabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.

Zor bir süreç geçiren tecrübeli yıldız, kendini Portekiz'le olası 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna odakladı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken dün Portekiz ve İsviçre, son 16 mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Medyanın ilgisi yine büyüktü

Portekiz ekibi, baskın oynadığı karşılaşmayı 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada oynanan futbol kadar dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya yönelik ilgi de dikkat çekti.

Yaşadığı zorlu sürecin ardından kendini yeniden futbola veren Ronaldo'ya medyanın ilgisi büyüktü.

Yedek kulübesinin önünde fotoğraflama yarışı

Daha önce bir pozisyonda su içen Ronaldo'yu fotoğraflamaya çalışan medya personelleri, şimdi de Portekiz yedek kulübesinin önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Medya çalışanlarının Ronaldo'ya yönelik yoğun ilgisi, böylelikle ortaya ikonik bir anın daha çıkmasına neden oldu.