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Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralaması
UEFA, tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralamasını güncelledi. Galatasaray, 24. basamakta yer aldı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 12:36
- Güncelleme : 26.12.2020 - 12:59
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımının Real Madrid olduğunu açıkladı.
İLK 500'DE 7 TÜRK TAKIMI
Türkiye'den 7 takım ilk 500'e girerken, 24. basamakta yer alan Galatasaray en başarılı Türk takımı seçildi.
Uzun süredir Devler Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe 47. olurken, Beşiktaş ise kendine 56. sırada yer buldu.
24-Galatasaray
47-Fenerbahçe
56-Beşiktaş
118-Trabzonspor
278-Başakşehir
386-Sivasspor
448-Bursaspor
İlk 10 sıra ise şöyle oluştu:
1-Real Madrid
2-Bayern Münih
3-Barcelona
4-Manchester United
5-Juventus
6-Milan
7-Liverpool
8-Benfica
9-Porto
10-Ajax