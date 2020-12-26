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    Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralaması

    Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralaması

    UEFA, tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralamasını güncelledi. Galatasaray, 24. basamakta yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 12:36
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 12:59
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    UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımının Real Madrid olduğunu açıkladı.

    İLK 500'DE 7 TÜRK TAKIMI

    Türkiye'den 7 takım ilk 500'e girerken, 24. basamakta yer alan Galatasaray en başarılı Türk takımı seçildi.

    Uzun süredir Devler Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe 47. olurken, Beşiktaş ise kendine 56. sırada yer buldu.

    24-Galatasaray
    47-Fenerbahçe
    56-Beşiktaş
    118-Trabzonspor
    278-Başakşehir
    386-Sivasspor
    448-Bursaspor

    Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralaması #1

    İlk 10 sıra ise şöyle oluştu:

    1-Real Madrid
    2-Bayern Münih
    3-Barcelona
    4-Manchester United
    5-Juventus
    6-Milan
    7-Liverpool
    8-Benfica
    9-Porto
    10-Ajax

    Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralaması #2

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