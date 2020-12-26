Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralaması

Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralaması

UEFA, tüm zamanların Şampiyonlar Ligi sıralamasını güncelledi. Galatasaray, 24. basamakta yer aldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımının Real Madrid olduğunu açıkladı.

İLK 500'DE 7 TÜRK TAKIMI

Türkiye'den 7 takım ilk 500'e girerken, 24. basamakta yer alan Galatasaray en başarılı Türk takımı seçildi.

Uzun süredir Devler Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe 47. olurken, Beşiktaş ise kendine 56. sırada yer buldu.

24-Galatasaray

47-Fenerbahçe

56-Beşiktaş

118-Trabzonspor

278-Başakşehir

386-Sivasspor

448-Bursaspor





İlk 10 sıra ise şöyle oluştu:

1-Real Madrid

2-Bayern Münih

3-Barcelona

4-Manchester United

5-Juventus

6-Milan

7-Liverpool

8-Benfica

9-Porto

10-Ajax