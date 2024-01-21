Tümer Metin: Beşiktaş'ın kaliteli futbolcusu yok

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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını üzen siyah-beyazlıların performansını yorumlayan Tümer Metin, ağır eleştiride bulundu.

"Kimse kusura bakmasın"

Senin adın kaliteli, senin tarihin kaliteli, senin forman ağır sadece. Senin içindeki oyuncuların kalitesi Pendikspor'dan daha kaliteli değil. Kimse kusura bakmasın. Beşiktaş'ta Gedson dahil kaliteli futbolcu yok.