Tümer Metin bu kez Sergen Yalçın'ı övdü

Tümer Metin, geçtiğimiz günlerde sert bir dille eleştirdiği Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bu kez övgüler yağdırdı. Metin, "Sergen Hoca, F.Bahçe'yi çok iyi analiz etmiş" dedi.

Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini TRT Spor'da değerlendirdi.

Metin, geçtiğimiz günlerde sert bir dille eleştirdiği Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bu kez övgüler yağdırdı.

Metin'in sözleri şu şekilde:

"SERGEN HOCA ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ"

"Sergen Hoca, çok iyi analiz etmiş. Mücadele eden ve çok isteyen bir Beşiktaş vardı. İsterken gereklerini yerine getiren Beşiktaş vardı. Mevcudun içinden en iyi performansı almak Sergen Hoca'nın marifetlerine yazar. Sergen Hoca maça çok iyi hazırlamış."





"BEŞİKTAŞ ÇOK HAK EDEREK KAZANDI"

"Beşiktaş çok hak ederek kazandı. Fenerbahçe'yi maçın sonunda bazı istatistiklerde yukarıda görürüz ama önemli anlarda Beşiktaş, doğruları ve gerekenleri yaptı. Hocalar üzerinden okuyacaksak Sergen Hoca'nın çok iyi hazırlandığını söylemeliyiz."

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