Tümer Metin: Bunlar şampiyonluk istatistiği

Daha önce Sergen Yalçın hakkında, "Beşiktaş'ta liyakat yok, Sergen sırf efsane diye göreve getirildi" diyen Tümer Metin, şimdilerde siyah-beyazlıların şampiyonluk istatistiğini yakaladığını söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş, liderliğe yükseldi.

Daha önce siyah-beyazlıları ağır bir dille eleştiren spor yorumcusu Tümer Metin, bu kez övgüler yağdırdı.

Metin'in sözleri şu şekilde:

"ZORLANA ZORLANA KAZANDI DİYEMEYİZ"

"İstatistiklere baktık. Şu kadar pas oranıyla, topa sahip olma oranıyla maçın son dakikalarda çözüldüğünü söyleyebilmemiz mümkün değil. Beşiktaş'ın zorlana zorlana kazandığını söylememiz mümkün değil."

"ŞAMPİYONLUK İSTATİSTİĞİ"

"Rakibi boğdun. Pozisyon oyunu oynuyorsun. Acaba diye soruyorum tırnak içerisinde. Beşiktaş, 4 maçtır gol yemiyor. Önemli istatistik. Şampiyonluk istatistiği. Bunlar önemli detaylar. Önce kapat, sonra zorlandığın bir maçta olsa duran topla, uzaktan şutla, birinin teknik becerisiyle çözebileceğin haftalar olacak."





"SERGEN HOCA'DA STRES YOK"

"Oğuzhan'ı biraz daha erken alabilir miydi, sormadım değil kendi kendime. Josef-Dorukhan değişikliği, Atiba'yı bir tık daha öne atabilir miydi? Sergen Hoca, işin oralarında değil. Bir şekilde çözerim diyor. Strese mi girmedi diyorsun. Ancak, stresli bir oyun var. Açamadığının kanıtı var. Kenarda Sergen Hoca'da stres yok. Bu haftalar, her takım için çok sık yaşanacak."

Tümer Metin: Sergen Yalçın'ı sırf efsane diye getirdiler HABERİ