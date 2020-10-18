Tümer Metin: Gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim

Futbol hayatında Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamış olan kariyerini bitirdikten sonra da futbol yorumculuğu yapan Tümer Metin, Kırılma Anı adlı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski milli futbolcu Tümer Metin, konuk olduğu NTV ekranlarında yayınlanan Kırılma Anı programında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak mı? Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atmak mı?" şeklindeki soruya ilginç bir yanıt veren Tümer Metin sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Tümer Metin: Ben gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim - İZLE



"GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTEMEDİM"

Tecrübeli futbol adamı yöneltilen soruya,"Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a gol atarsan gerçek Fenerbahçeli olursun. Ben gerçek Fenerbahçeli olmak istemedim. Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak ise çok özel bir duygudur.'' şeklinde cevap verdi.

Bilindiği üzere 2006 yılında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Tümer Metin ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olarak siyah-beyazlı taraftarlardan tepki toplamıştı.