Tümer Metin, İrfan Can Kahveci ile olan mesajlaşmasını anlattı: Yılmak yok

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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve serbest oyuncu pozisyonuna geçecek İrfan Can Kahveci'nin sözleşme durumu şimdiden merak konusu...

Geçen sezon gösterdiği performansın ardından Jose Mourinho'nun gelişiyle ağırlıklı olarak kulübede maçlara başlayan yıldız futbolcunun temsilcisi, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmede İrfan Can Kahveci'nin sözleşme şartları ve olası yeni kontrat süresi görüşülecek. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen İrfan Can Kahveci ile kulüp şartlarının uyuşması durumunda tarafların, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda imzaların atılması bekleniyor.

"İRFAN CAN KONUSU MOURİNHO'NUN İÇİNİ KEMİRMELİ"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun İrfan Can'a ilk 11'de fazla şans tanımaması sarı lacivertli camiada tartışma konusu olurken, konuyla ilgili eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Metin, Kahveci ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrfan Can Kahveci ile olan konuşmasını aktaran Tümer Metin, Asist Analiz'deki yayınında şu ifadeleri kullandı: "İrfan Can'a mesaj attım. 'Devam, o forma bize gelecek birader' diye. Samimiyetle söylüyorum. O da 'Devam ağabey, yılmak yok' dedi. Yaklaşımı da hoşuma gitti".

İrfan Can'ın forma giymesi gerektiği yorumunda bulunan Metin, "İrfan Can konusu Mourinho'nun içini kemirmeli. Çünkü geçen sene rüştünü ispat etmiş, sallandığı dönemden güçlenerek anka kuşu gibi çıkmış İrfan'ı bu sene forma savaşına girmesini ben bir yorumcu, futbol adamı olarak kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

"HALA KENDİNİ İSPAT DERDİNDE"

Milli takım performansına da değinen Metin, "Çocuk hala kendini ispat etme derdinde. Şimdi bu Milli Takım'daki süreç, adam gidiyor 2 tane maçı çözüyor. Kritik goller, puan getiren goller bunlar." dedi.

"MOURİNHO DÜŞÜNSÜN"

Tümer Metin, yorumların şu sözlerle noktaladı: "Ben İrfan Can'ın yerinde olsam, tabii bunu 50 yaş birikimiyle söyleyebiliyorum, yarın yine oynamazsam yaslanırım arkama. Hiç dert etmem. Mourinho düşünsün artık."